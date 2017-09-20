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НОВОСТИ | Общество



20.09.2017 12:35 В Тульской области сформировали аварийный запас на случай коммунальных ЧП
Вести-Тула

В Тульской области сформировали аварийный запас на случай коммунальных ЧП

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О начале отопительного сезона и не только шла речь сегодня на пресс-конференции регионального министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко. По её словам, готовность к принятию тепла в районах области - 98 процентов.

Показатель не хуже прошлого года. В лидерах - Тула, Новомосковск, Алексинский, Арсеньевский, Заокский, Суворовский и Плавский районы. Необходимо подтянуться, как обычно, Киреевскому, Плавскому и Чернскому районам, Донскому и поселку Славному.

По поручению губернатора Алексея Дюмина многие муниципальные образования получили дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону. Так, в Донском завершается ремонт системы водоснабжения микрорайона Северо-Задонск, в Щекинском и Чернском районах построят новые котельные.

Как сообщила Элеонора Шевченко, «тепловое хозяйство региона находится в такой стадии, что муниципальные образования имеют все возможности получать паспорта готовности. Мы подстраховались – Правительством Тульской области сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Аварийный запас сформирован на сумму 65,6 млн. рублей. В аварийном запасе числится и специальная техника, и ремонтное оборудование, и материалы».
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