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20.09.2017 11:09 В шоу «Баронеты» в Тульском цирке совместили несовместимое Татьяна Голубова





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Как рассказал заслуженный артист России, продюсер циркового шоу «Баронеты» Гия Эрадзе, «колоссальное количество животных! В этом спектакле задействованы смешанная группа хищных животных, это тигры, львы, их помесь - лигры, пантеры, леопарды, лошади, пеликаны, попугаи, медведи, волки, собаки, верблюды. Помимо этого всего очень много разных жанров циркового искусства в новой подаче».



Артисты только что вернулись с очередного циркового фестиваля с наградами. Дрессировщики - обладатели десяти наград международных цирковых фестивалей. Коллектив состоит из 120 человек, и каждый прошел сложнейший конкурсный отбор. Их шоу никогда не стоит на месте.



В этот раз перед туляками развернется пышная свадьба, где медведи катаются на лошадях, а те в свою очередь прыгают через скакалки. И даже одинокие и непокорные по натуре волки как в сказке объединяются в одной истории с милыми хаски и маламутами.



С 23 сентября по 15 октября туляки смогут увидеть настоящий парад звезд, и для этого даже не обязательно дожидаться чистого неба над головой, а достаточно просто прийти в Тульский государственный цирк.



14 автофур по 14 метров в длину привезли в Тулу более ста животных. Подобное шоу в Туле впервые. Главная его отличительная особенность - совмещать несовместимое, что и удивит зрителей больше всего.Как рассказал заслуженный артист России, продюсер циркового шоу «Баронеты» Гия Эрадзе, «колоссальное количество животных! В этом спектакле задействованы смешанная группа хищных животных, это тигры, львы, их помесь - лигры, пантеры, леопарды, лошади, пеликаны, попугаи, медведи, волки, собаки, верблюды. Помимо этого всего очень много разных жанров циркового искусства в новой подаче».Артисты только что вернулись с очередного циркового фестиваля с наградами. Дрессировщики - обладатели десяти наград международных цирковых фестивалей. Коллектив состоит из 120 человек, и каждый прошел сложнейший конкурсный отбор. Их шоу никогда не стоит на месте.В этот раз перед туляками развернется пышная свадьба, где медведи катаются на лошадях, а те в свою очередь прыгают через скакалки. И даже одинокие и непокорные по натуре волки как в сказке объединяются в одной истории с милыми хаски и маламутами.С 23 сентября по 15 октября туляки смогут увидеть настоящий парад звезд, и для этого даже не обязательно дожидаться чистого неба над головой, а достаточно просто прийти в Тульский государственный цирк.







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