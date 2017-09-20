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НОВОСТИ | Общество



20.09.2017 10:16 Транспортная обстановка в центре Тулы не ухудшилась?
Вести-Тула

Транспортная обстановка в центре Тулы не ухудшилась?

| фото |
В Туле снесут здание, принадлежащее Министерству обороны. Это позволит компенсировать закрытие для транспорта улицы Металлистов. Об этом заявил заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Речь идёт о небольшой перемычке между двумя историческими зданиями на Советской. Она создает тупик на улице Благовещенской, и её демонтаж собственно и позволит продлить Благовещенскую до Советской, что в определенной мере и компенсирует закрытие Металлистов. По словам Алексея Крыгина, «здание принадлежит Министерству обороны, но с ними найден контакт, чтобы решить данную проблему. На протяжении пиковых моментов – утро и вечер понедельника, утро вторника – наши специалисты мониторили ситуацию в критических точках. Мониторинг показал, что транспортная обстановка точно не ухудшилась».

Так же ряд важных заявлений был сделан по расселению жилых домов и перемещению объектов бизнеса, расположенных на Металлистов. Ряд предпринимателей согласились изменить профиль совей деятельности и останутся на новой пешеходной улице. Тем же, кто перепрофилироваться не намерен, в администрации должны предложить варианты других помещений. Расселение жилых домов уже началось.

Как сообщила председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали, «ранее пять домов мы расселили в муниципальное жильё. В настоящее время четыре дома подлежит расселению. Это планируется сделать до первого квартала 2018 года. Сейчас администрацией города осуществляется строительство жилого дома на улице Серебровской. Рассматривается вопрос о переселении в этот дом».
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