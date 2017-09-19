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НОВОСТИ | Общество



19.09.2017 18:52 Где в Тульской области появятся безопасные и качественные дороги?
Алексей Ерёмин

В Новомосковске в проект попали 24 улицы – это 17 километров дорог

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В 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги» в регионе будет и уже отремонтировано 107 объектов. На эти цели в казну Тульской области поступило 625 млн. рублей, 211 из которых пойдёт на ремонт муниципальных дорог. На сегодняшний день в городе химиков Новомосковске продолжается ремонт участка автодороги Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая.

Инженер по надзору за строительством ГУ ТО «Тулаавтодор» Сергей Баранов рассказал, что «была большая колейность, большие ямы – отсюда аварийность. Сложность – только погодные условия, техники хватает».

Основные работы начались здесь ещё в июле месяце. Всего же на этом участке будет уложено около 38 тысяч тонн асфальта, привезённого из Венёва и Узловой. Чтобы закатать в асфальт эти 25 километров, потратят почти 140 миллионов рублей.

Так же в рамках программы в Новомосковске ведутся работы по ремонту автоподъезда к шахте «Подмосковная» длиной почти 6 километров. Дорожники занимаются устройством нижнего слоя асфальтобетона и асфальтобетонного покрытия. В Новомосковске в проект попали 24 улицы – это 17 километров дорог. На 19 из них уже уложен новый асфальт.

Срок окончания ремонта всех дорог в губернии – октябрь. От итогов реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году во многом зависит участие региона в ней в будущем. Правительство региона уже подало заявку на участие, ожидаемый размер ассигнований – порядка 700 млн. рублей.
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