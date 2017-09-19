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19.09.2017 18:30 Алексей Дюмин: Ярославцам повезло Вести-Тула





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На церемонии присутствовал глава Тульской области Алексей Дюмин. Он поздравил коллегу с уверенной победой на выборах и вступлением в должность, сообщается на официальном сайте Правительства Ярославской области. Также Алексей Дюмин сказал, что регион возглавил прекрасный руководитель: «Я давно знаю Дмитрия Юрьевича как надежного, порядочного, государственного человека. Ярославцам повезло. Я вижу, что за год уже сделано многое, сдвинуты с мертвых точек проблемы, которые не решались долгое время».



Сегодня состоялась инаугурация губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Удостоверение главе региона вручил председатель Облизбиркома Олег Захаров в присутствии членов избирательной комиссии.На церемонии присутствовал глава Тульской области Алексей Дюмин. Он поздравил коллегу с уверенной победой на выборах и вступлением в должность, сообщается на официальном сайте Правительства Ярославской области. Также Алексей Дюмин сказал, что регион возглавил прекрасный руководитель: «Я давно знаю Дмитрия Юрьевича как надежного, порядочного, государственного человека. Ярославцам повезло. Я вижу, что за год уже сделано многое, сдвинуты с мертвых точек проблемы, которые не решались долгое время».

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