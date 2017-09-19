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19.09.2017 17:38 В Туле мужчина едва не лишил пенсионера квартиры Вести-Тула





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Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «пенсионер был уверен, что ему предлагается подписать заявление о помещении его в дом-интернат для престарелых, поэтому согласился на подпись документов, не догадываясь, что это договор купли-продажи. Денег в размере 1 миллион 800 тысяч рублей по договору пенсионер не получал. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Сотрудниками уголовного розыска задержан и находится под стражей подозреваемый в мошенничестве 48-летний мужчина. Его жертвой стал пожилой туляк, с которым, по предварительным данным, он заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры в Привокзальном округе областного центра.Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «пенсионер был уверен, что ему предлагается подписать заявление о помещении его в дом-интернат для престарелых, поэтому согласился на подпись документов, не догадываясь, что это договор купли-продажи. Денег в размере 1 миллион 800 тысяч рублей по договору пенсионер не получал. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».





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