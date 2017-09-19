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НОВОСТИ | Общество



19.09.2017 17:06 В ТулГУ открылся научный центр Российской академии ракетных артиллерийских наук
Вести-Тула

В ТулГУ открылся научный центр Российской академии ракетных артиллерийских наук

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Сегодня в инновационно-технологическом центре ТулГУ в рамках празднования Дня оружейника состоялось открытие регионального научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук.

Академия - то место, та организация, где собираются лучшие представители военной, технической науки. Главная задача - популяризация научной деятельности, подготовка молодых кадров, передача им знаний, обучение, совместные научно-исследовательские работы в интересах министерства оборонной промышленности.

По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «с открытием центра появится больше возможностей подтянуть нашу творческую, мыслящую по-другому молодёжь в целях укрепления оборонного щита родины».

Руководитель регионального научного центра РАРАН, ректор ТулГУ Михаил Грязев пояснил: «У Министерства обороны существуют заказы, в их основных темах существуют маленькие темки. Их предприятия не делают, находят подрядчиков. В рамках этих подрядов работают студенты, молодёжные коллективы. Думаю, что к этому делу мы присоединим и Суворовское училище».
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