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19.09.2017 17:06 В ТулГУ открылся научный центр Российской академии ракетных артиллерийских наук Вести-Тула





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Академия - то место, та организация, где собираются лучшие представители военной, технической науки. Главная задача - популяризация научной деятельности, подготовка молодых кадров, передача им знаний, обучение, совместные научно-исследовательские работы в интересах министерства оборонной промышленности.



По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «с открытием центра появится больше возможностей подтянуть нашу творческую, мыслящую по-другому молодёжь в целях укрепления оборонного щита родины».



Руководитель регионального научного центра РАРАН, ректор ТулГУ Михаил Грязев пояснил: «У Министерства обороны существуют заказы, в их основных темах существуют маленькие темки. Их предприятия не делают, находят подрядчиков. В рамках этих подрядов работают студенты, молодёжные коллективы. Думаю, что к этому делу мы присоединим и Суворовское училище».



Сегодня в инновационно-технологическом центре ТулГУ в рамках празднования Дня оружейника состоялось открытие регионального научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук.Академия - то место, та организация, где собираются лучшие представители военной, технической науки. Главная задача - популяризация научной деятельности, подготовка молодых кадров, передача им знаний, обучение, совместные научно-исследовательские работы в интересах министерства оборонной промышленности.По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «с открытием центра появится больше возможностей подтянуть нашу творческую, мыслящую по-другому молодёжь в целях укрепления оборонного щита родины».Руководитель регионального научного центра РАРАН, ректор ТулГУ Михаил Грязев пояснил: «У Министерства обороны существуют заказы, в их основных темах существуют маленькие темки. Их предприятия не делают, находят подрядчиков. В рамках этих подрядов работают студенты, молодёжные коллективы. Думаю, что к этому делу мы присоединим и Суворовское училище».





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