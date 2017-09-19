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НОВОСТИ | Общество



19.09.2017 16:39 Тульские оружейники получили награды и премии имени Мосина и Стечкина
Олег Масальский

Тульские оружейники получили награды и премии имени Мосина и Стечкина

| фото |
День оружейника для города-героя Тулы – праздник особый. Тульская земля внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают тысячи специалистов, и особо отличившиеся из них сегодня были приглашены на вручение профессиональных наград и премий имени Мосина и Стечкина.

«Спокойно, потому что есть вы, наши земляки! Благодаря вашему труду и в России, и в Туле, и в каждой семье спокойно. Низкий вам поклон за труд на благо нашей великой родины», - обратился к собравшимся председатель Правительства региона Юрий Андрианов.

Всего сегодня было вручено более 50 различных наград сотрудникам оборонных предприятий. В нынешнем году высокой оценки удостоились и коллективные разработки. Например, у КБП их сразу три. Одна из них связана с тепловизорным прицелом комплекса «Корнет-М». Награды получили и отдельные авторы. Их работы уже использовавшиеся в вооружённых силах и только готовящиеся к поступлению в войска.

В сухопутной Туле создают сверхточное вооружение для российского флота. Например, противоторпедные ракеты НПО «Сплав» установлены на таких флагманах как крейсеры «Адмирал Кузнецов», «Пётр Великий».

На земле, в воздухе и на воде тульские оборонщики приложили руку к множеству разработок, в том числе и самых передовых. В свой профессиональный праздник им есть чем гордиться.
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