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19.09.2017 15:48 В Богородицке пьяный подросток сильно избил беременную женщину Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Молодой человек пояснял, что ему показалось, что женщина оскорбила его, хотя она просто разговаривала по мобильному телефону».



В Богородицке подросток в состоянии алкогольного опьянения избил беременную женщину, что повлекло смерть плода. По версии следствия, вечером 26 мая 2017 года несовершеннолетний кинул в голову проходящей мимо него незнакомой 28-летней женщине, которая находилась на восьмом месяце беременности, обломок кирпича, а когда она упала, нанес ей множество ударов ногой по животу и другим частям тела.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Молодой человек пояснял, что ему показалось, что женщина оскорбила его, хотя она просто разговаривала по мобильному телефону».







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