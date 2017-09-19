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НОВОСТИ | Общество



19.09.2017 15:36 В Туле открыт бюст оружейника Геннадия Денежкина
Вести-Тула

В Туле открыт бюст оружейника Геннадия Денежкина

| фото |
В Туле открыли бюст Геннадия Денежкина. Торжественное мероприятие состоялось сегодня на Аллее Славы Тульского музея оружия.

Выдающийся оружейник, Герой социалистического труда, разработчик реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч». Более 60 лет он проработал на предприятии «Сплав».

Коллеги Геннадия Денежкина говорят, что он был не только выдающимся изобретателем, но и наставником для молодых специалистов.
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