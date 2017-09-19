|
|
|
|19.09.2017 14:56 Тульские вольники завоевали 5 медалей на первенстве ЦФО
|Вести-Тула
Сборная Тульской области по вольной борьбе завоевала одну серебряную и четыре бронзовых медали на первенстве Центрального федерального округа среди юношей 2002-2004 годов рождения в Смоленске. Соревнования, в которых приняли участие более 260 спортсменов из 14 регионов, являлись отборочными на первенство России.
Обладателем серебряной награды стал Бектур Жуманазаров, а третьи места заняли Александр Овчаренко, Валерий Белолипецкий, Руслан Тиханов и Павел Илюхин. Борцов, ставших обладателями путёвок на первенство страны, тренируют Алексей Лившиц, а также Александр и Виктор Рудовы.
|
|