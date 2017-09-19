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НОВОСТИ | Общество



19.09.2017 12:42 «Бережливая поликлиника»: каковы первые шаги?
Вести-Тула

При входе в поликлинику пациента встречает администратор зала

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На оперативном совещании в областном правительстве губернатору Алексею Дюмину доложили о работе проекта «Бережливая поликлиника». Два медучреждения на улице Марата в Туле уже работают по новым принципам, которые в случае удачного опыта будут вводиться повсеместно.

Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «при входе в поликлинику пациента встречает администратор зала. Его задача – не ждать, пока посетитель обратится с вопросом, а самому предлагать помощь в записи через инфомат или в поиске нужного кабинета. В пилотных поликлиниках мы организовали своего рода телефонные диспетчерские – по единому номеру можно задать вопрос, вызвать врача на дом. Персонал обучали правилам общения. Следующим этапом работы этой службы будет напоминание пациентам о приёме и активное приглашение пациентов, нуждающихся в регулярных осмотрах врача».

На совещании стало известно, что Тульская область вошла в тройку регионов ЦФО по сумме налога, получаемого от добычи полезных ископаемых. На территории Тульской области добывают девять основных видов полезных ископаемых: гипс, глина, известняки и доломиты, а так же камень, торф, песок и суглинки. На следующий год министерство природных ресурсов и экологии запланировало провести переоценку нераспределенных месторождений региона.
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