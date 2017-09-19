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19.09.2017 12:03 День оружейника в Тульской области отмечается с размахом Олег Масальский, Ирина Зарубина





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Уже несколько столетий Тула держит высокую марку, а оружейных дел мастера стали известны на весь мир. Оборонную отрасль страны двигали вперед целые династии наших земляков. Перечислить все фамилии невозможно - не хватит эфирного времени. Конечно, на слуху у всего мира такие конструкторы как Грязев, Шипунов, Денежкин, Токарев. Сегодня немало тех, кто продолжает их дело на достойном уровне. И именно такие специалисты были отмечены государственными и региональными наградами.



«Из года в год усилиями многих поколений наших мастеров создавалась слава тульского оружия, и сегодня она гремит на весь мир, - сказал глава региона Алексей Дюмин. – Такие названия как «Смерч», «Ураган», «Метис», «Корнет», «Краснополь», «Каштан», «Панцирь-С» не требуют перевода. Мы гордимся вашими достижениями».



Название зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь» у всех на слуху. Это непревзойденное оружие, причем действительно чисто тульское.

Боевое отделение вместе с башней, пушками изготавливается на Тульском машиностроительном заводе. Локация, станция сопровождения, станция обнаружения делается в КПБ ЦКБА. Оптическая система тоже делается в Туле, ракеты тоже делаются в КБП», - рассказывает главный конструктор по комплексам ПВО АО «КБП имени академика А. Г. Шипунова» Валерий Слугин.



Слугин в Туле сегодня считается главным по «Панцирям». Валерий Георгиевич занимается комплексом с момента появления идеи его создания. Все знают – идея принадлежит легендарному руководителя КБП Аркадию Георгиевичу Шипунову. Известно и то, что комплекс рождался тяжело, судьба у «Панциря» авантюрная: сами нашли деньги, в сжатые сроки, определенные инвестором, довели разработки до серийного производства, обойдя конкурентов. По словам Слугина, «для конструктора нет большего счастья, чем увидеть свою продукцию в цеху в больших количествах».



Слугину сопутствовала конструкторская удача: почти все образцы оружия, которыми он занимался, стоят на вооружении. Объяснить это только везением было бы не верно. Не столько везение, сколько большой труд, и гений, помноженный на значительную часть жизни. Вот такие они, тульские оружейники, сегодня.



Дульная, Ствольная, Арсенальная - улица любая оборонная. Более трёх веков назад здесь, на берегу реки Упы, началась славная история Тулы оружейной. И всё это благодаря умению наших мастеров и царю Петру I.Уже несколько столетий Тула держит высокую марку, а оружейных дел мастера стали известны на весь мир. Оборонную отрасль страны двигали вперед целые династии наших земляков. Перечислить все фамилии невозможно - не хватит эфирного времени. Конечно, на слуху у всего мира такие конструкторы как Грязев, Шипунов, Денежкин, Токарев. Сегодня немало тех, кто продолжает их дело на достойном уровне. И именно такие специалисты были отмечены государственными и региональными наградами.«Из года в год усилиями многих поколений наших мастеров создавалась слава тульского оружия, и сегодня она гремит на весь мир, - сказал глава региона Алексей Дюмин. – Такие названия как «Смерч», «Ураган», «Метис», «Корнет», «Краснополь», «Каштан», «Панцирь-С» не требуют перевода. Мы гордимся вашими достижениями».Название зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь» у всех на слуху. Это непревзойденное оружие, причем действительно чисто тульское.Боевое отделение вместе с башней, пушками изготавливается на Тульском машиностроительном заводе. Локация, станция сопровождения, станция обнаружения делается в КПБ ЦКБА. Оптическая система тоже делается в Туле, ракеты тоже делаются в КБП», - рассказывает главный конструктор по комплексам ПВО АО «КБП имени академика А. Г. Шипунова» Валерий Слугин.Слугин в Туле сегодня считается главным по «Панцирям». Валерий Георгиевич занимается комплексом с момента появления идеи его создания. Все знают – идея принадлежит легендарному руководителя КБП Аркадию Георгиевичу Шипунову. Известно и то, что комплекс рождался тяжело, судьба у «Панциря» авантюрная: сами нашли деньги, в сжатые сроки, определенные инвестором, довели разработки до серийного производства, обойдя конкурентов. По словам Слугина, «для конструктора нет большего счастья, чем увидеть свою продукцию в цеху в больших количествах».Слугину сопутствовала конструкторская удача: почти все образцы оружия, которыми он занимался, стоят на вооружении. Объяснить это только везением было бы не верно. Не столько везение, сколько большой труд, и гений, помноженный на значительную часть жизни. Вот такие они, тульские оружейники, сегодня.







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