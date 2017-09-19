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19.09.2017 11:47 В День оружейника в Туле ограничили движение транспорта Вести-Тула





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В связи с празднованием Дня оружейника в Туле ограничено движение транспорта. До 22 часов будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств в Оружейном переулке на участке от улицы Демидовской до Октябрьской; до 16 часов - по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до Тургеневской.



Cегодня профессиональный праздник отмечают работники и ветераны оборонной промышленности. С давних пор Тулу именовали оружейной столицей, арсеналом и щитом России. Именно здесь 305 лет назад появился первый в России государственный оружейный завод. Его славные традиции достойно продолжают наши современники, выпуская новейшие образцы оружия, укрепляя оборонную мощь страны.В связи с празднованием Дня оружейника в Туле ограничено движение транспорта. До 22 часов будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств в Оружейном переулке на участке от улицы Демидовской до Октябрьской; до 16 часов - по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до Тургеневской.

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