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19.09.2017 11:41 Сильный ветер в Тульской области прогнозируется до конца дня Вести-Тула





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Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности при и усилении ветра: машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).



По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца суток 19 сентября 2017 года на территории Тульской области местами ожидается местами усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду.Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности при и усилении ветра: машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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