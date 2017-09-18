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НОВОСТИ | Общество



18.09.2017 23:36 На реконструкцию Куликовской битвы съехались около 500 единомышленников
Елена Панова

На реконструкцию Куликовской битвы съехались около 500 единомышленников

| фото |
Лязг мячей и свист стрел. Как шесть веков назад на Куликовом поле сошлись в битве русская дружина и войско Золотой Орды. Возможно, именно на этом месте и происходило сражение, которое стало переломным в истории Руси.

Реконструкция битвы, конечно, поставлена в миниатюре. Но ход ее передан исторически достоверно и в деталях. Вот татаро-монгольский темник Мамай подъезжает к Куликову полю в своей юрте. Его сопровождает многочисленная свита, в числе которой и шаман.

Первыми в схватке сойдутся Челубей и Пересвет. Оба погибнут. Но конь русского воина успеет доскакать до лагеря своих. А, значит, первая победа одержана. Во время битвы неожиданный и решающий удар нанес засадный полк. Воины на конях покинули свое укрытие и выдвинулись на золотоордынцев. Этот маневр принес победу русским.

Как и в 1380-м, сегодня в войске Дмитрия Донского объединились ратники из разных земель. Москва, Орел, Рязань, Тула. Единомышленники из клубов реконструкции буквально по крупицам воссоздают костюмы и вооружение той эпохи. Владимир Фомичёв из Владимира, историк по образованию и призванию. В военном клубе он со школьной скамьи. А на Куликово поле приехал с внуками.

В эти дни Куликово поле как будто погрузилось в средние века. Одежда, еда, копии древних украшений и вооружение. Все это можно было потрогать, купить и даже сделать своими руками. Мастер-бусодел из Перми Ксения Башегурова делилась секретами древнего производства.

А дети вместо гаджетов вооружались миниатюрными копиями средневековых арбалетов и мечей. Ведь если к истории можно прикоснуться, то события минувших дней становятся ближе и понятнее.
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