Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Экономика



18.09.2017 23:18 Предприятие ТНИТИ погасило большую часть долга по зарплате
Вести-Тула

Предприятие ТНИТИ погасило большую часть долга по зарплате

| фото |
Тульское предприятие ТНИТИ, которое прославилось колоссальной суммой задолженности перед своими работниками, готово, наконец, расплатиться по долгам. Об этом стало известно сегодня в ходе оперативного совещания, проводимого главой региона Алексеем Дюминым. Напомним, завод ТНИТИ был крупнейшим должником по зарплате в Тульской области, сумма превысила 50 миллионов рублей.

По словам губернатора, «проблемы у нас остаются, и возникают новые, но хочу отметить положительную динамику по Тульскому домостроительному комбинату, Центру спортивной подготовки, на подходе к логическому концу ТНИТИ – 39 миллионов предприятие возвратило».

Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев, «оставшуюся сумму задолженности по ТНИТИ, а это порядка 20 миллионов, ожидаем в течении полутора недель».

Глава региона поручил правительству контролировать выплату зарплат и на других предприятиях, где образуются новые задолженности. Кроме того, губернатор рассмотрел обращения граждан из деревни Варваровка, поселка Мордвес, города Алексина и Тулы. Во всех случаях удалось найти решения проблем.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.