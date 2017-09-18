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18.09.2017 23:18 Предприятие ТНИТИ погасило большую часть долга по зарплате Вести-Тула





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По словам губернатора, «проблемы у нас остаются, и возникают новые, но хочу отметить положительную динамику по Тульскому домостроительному комбинату, Центру спортивной подготовки, на подходе к логическому концу ТНИТИ – 39 миллионов предприятие возвратило».



Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев, «оставшуюся сумму задолженности по ТНИТИ, а это порядка 20 миллионов, ожидаем в течении полутора недель».



Глава региона поручил правительству контролировать выплату зарплат и на других предприятиях, где образуются новые задолженности. Кроме того, губернатор рассмотрел обращения граждан из деревни Варваровка, поселка Мордвес, города Алексина и Тулы. Во всех случаях удалось найти решения проблем.



Тульское предприятие ТНИТИ, которое прославилось колоссальной суммой задолженности перед своими работниками, готово, наконец, расплатиться по долгам. Об этом стало известно сегодня в ходе оперативного совещания, проводимого главой региона Алексеем Дюминым. Напомним, завод ТНИТИ был крупнейшим должником по зарплате в Тульской области, сумма превысила 50 миллионов рублей.По словам губернатора, «проблемы у нас остаются, и возникают новые, но хочу отметить положительную динамику по Тульскому домостроительному комбинату, Центру спортивной подготовки, на подходе к логическому концу ТНИТИ – 39 миллионов предприятие возвратило».Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев, «оставшуюся сумму задолженности по ТНИТИ, а это порядка 20 миллионов, ожидаем в течении полутора недель».Глава региона поручил правительству контролировать выплату зарплат и на других предприятиях, где образуются новые задолженности. Кроме того, губернатор рассмотрел обращения граждан из деревни Варваровка, поселка Мордвес, города Алексина и Тулы. Во всех случаях удалось найти решения проблем.







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