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18.09.2017 18:54 В Туле открылся фестиваль военного кино имени Юрия Озерова Вести-Тула





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Сегодня уже состоялась пресс-конференция с участниками кинофестиваля. Торжественная церемония открытия началась в 18 часов в Тульском театре драмы. «Главное, друзья мои, чтобы мы не забывали о том, что было у нас в Великую Отечественную войну, - сказал президент фестиваля Олег Урюмцев. - Какой великий героизм, самопожертвование. Это сейчас мы контракты подписываем с армией, а тогда контракты писались кровью».



«Фестиваль и по фильмам, и по составу участников, которых мы приглашали, сразу был достойным, серьёзным», - заметил советский и российский актёр Михаил Ножкин.



Пятнадцатый международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова стартовал сегодня в Тульской области. Он посвящён 75-летию Сталинградской битвы, и за пять дней на нём будет продемонстрировано около семидесяти работ, снятых режиссёрами из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Венгрии, Сербии и США.Сегодня уже состоялась пресс-конференция с участниками кинофестиваля. Торжественная церемония открытия началась в 18 часов в Тульском театре драмы. «Главное, друзья мои, чтобы мы не забывали о том, что было у нас в Великую Отечественную войну, - сказал президент фестиваля Олег Урюмцев. - Какой великий героизм, самопожертвование. Это сейчас мы контракты подписываем с армией, а тогда контракты писались кровью».«Фестиваль и по фильмам, и по составу участников, которых мы приглашали, сразу был достойным, серьёзным», - заметил советский и российский актёр Михаил Ножкин.





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