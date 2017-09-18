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18.09.2017 18:43 Эксперты «Роскачества» проверили тульскую воду Вести-Тула





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Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую полезные вещества были внесены производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников. Эксперты также сделали вывод о том, что на качество воды в целом не влияет ни страна-производитель, ни цена.



Как сообщила пресс-секретарь «Роскачества» Марта Галичева, «два образца были произведены в Тульской области. Первый – собственная торговая марка сети «Билла». Вода высшей категории по показателям безопасности полностью прошла все испытания, но по показателю магния несколько не дотянулась до категории, указанной на этикетке. Ещё один образец не может претендовать на государственный знак качества, потому что в воде меньше минеральных солей, но она абсолютно качественная. Товарами с нарушениями по причине превышения роста бактерий признаны «Архыз», «Эльбрус» и «Биовита».



Сегодня Всемирный день мониторинга воды. «Роскачество» оценило питьевую воду без газов и опубликовало результаты. Исследования проводились по ста показателям. Лабораторные испытания прошли 58 образцов самых популярных у россиян брендов, в число которых вошли торговые марки Тульского региона.Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую полезные вещества были внесены производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников. Эксперты также сделали вывод о том, что на качество воды в целом не влияет ни страна-производитель, ни цена.Как сообщила пресс-секретарь «Роскачества» Марта Галичева, «два образца были произведены в Тульской области. Первый – собственная торговая марка сети «Билла». Вода высшей категории по показателям безопасности полностью прошла все испытания, но по показателю магния несколько не дотянулась до категории, указанной на этикетке. Ещё один образец не может претендовать на государственный знак качества, потому что в воде меньше минеральных солей, но она абсолютно качественная. Товарами с нарушениями по причине превышения роста бактерий признаны «Архыз», «Эльбрус» и «Биовита».





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