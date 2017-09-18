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|18.09.2017 18:24 Фестиваль «Тула оружейная» состоялся в Тульском музее оружия
|Вести-Тула
День оружейника, который мы отметим 19 сентября, без внимания, конечно, не мог оставить Тульский музей оружия. Мероприятия здесь начались задолго до самого праздника. Здесь прошел фестиваль «Тула оружейная».
Музей превратился в Кузнецкую слободу былых времен. Мастера по кольчугоплетению, резьбе по дереву, тульской всечке, кузнечному делу показали жителям и гостям города свое мастерство, поделились секретами древних ремесел. Военно-исторический театр представил миниатюру «Демидов - рождение легенды». Завершился праздник концертом с участием лучших творческих коллективов Тулы.
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