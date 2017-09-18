НОВОСТИ | Происшествия







18.09.2017 17:55 Первого замначальника УФСИН по Тульской области подозревают в получении взятки Вести-Тула





| фото |



По данным Следственного комитета, полученная сумма являлась только частью взятки. Подозреваемый был намерен получить от осуждённого ещё миллион рублей. Преступление выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также Управления по экономической безопасности УМВД России по Тульской области. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.



В Туле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника регионального УФСИН. Уголовное дело в отношении 41-летнего Всеволода Снурницына возбуждено сегодня. По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за помощь в решении вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и за предоставление облегченных условий содержания в исправительном учреждении.По данным Следственного комитета, полученная сумма являлась только частью взятки. Подозреваемый был намерен получить от осуждённого ещё миллион рублей. Преступление выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также Управления по экономической безопасности УМВД России по Тульской области. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Читать @gtrktula

















