Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.09.2017 12:59 Тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо»
Вести-Тула

Подопечные Миодрага Божовича одержали победу со счётом 1:0

| фото |
Сегодня матчами «Локомотив» - «Амкар» и «Зенит» - «Уфа» завершается 10-й тур чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» на своём поле принимал московское «Динамо». Подопечные Миодрага Божовича одержали победу со счётом 1:0. На 17-й минуте после подачи с углового ворота Антона Шунина поразил Максим Беляев.

«Арсенал» с 11 набранными очками переместился на промежуточное 10-е место турнирной таблицы. В среду туляки проведут выездной матч Кубка России против футбольного клуба «Тамбов».

Главный тренер ФК «Динамо» Юрий Калитвинцев считает, что «когда игры идут за 6 очков, то они получаются обычно боевые – футболисты не жалеют ни себя, ни соперника. Мы ожидали такой игры. Игра понравилась. Ребят обвинить не в чем, кроме незабитых мячей».

«У нас были моменты и во втором тайме, но, к сожалению, до конца нервничали», - прокомментировал игру главный тренер ФК «Арсенал» Миодраг Божович.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.