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18.09.2017 12:59 Тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» Вести-Тула





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«Арсенал» с 11 набранными очками переместился на промежуточное 10-е место турнирной таблицы. В среду туляки проведут выездной матч Кубка России против футбольного клуба «Тамбов».



Главный тренер ФК «Динамо» Юрий Калитвинцев считает, что «когда игры идут за 6 очков, то они получаются обычно боевые – футболисты не жалеют ни себя, ни соперника. Мы ожидали такой игры. Игра понравилась. Ребят обвинить не в чем, кроме незабитых мячей».



«У нас были моменты и во втором тайме, но, к сожалению, до конца нервничали», - прокомментировал игру главный тренер ФК «Арсенал» Миодраг Божович.



Сегодня матчами «Локомотив» - «Амкар» и «Зенит» - «Уфа» завершается 10-й тур чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» на своём поле принимал московское «Динамо». Подопечные Миодрага Божовича одержали победу со счётом 1:0. На 17-й минуте после подачи с углового ворота Антона Шунина поразил Максим Беляев.«Арсенал» с 11 набранными очками переместился на промежуточное 10-е место турнирной таблицы. В среду туляки проведут выездной матч Кубка России против футбольного клуба «Тамбов».Главный тренер ФК «Динамо» Юрий Калитвинцев считает, что «когда игры идут за 6 очков, то они получаются обычно боевые – футболисты не жалеют ни себя, ни соперника. Мы ожидали такой игры. Игра понравилась. Ребят обвинить не в чем, кроме незабитых мячей».«У нас были моменты и во втором тайме, но, к сожалению, до конца нервничали», - прокомментировал игру главный тренер ФК «Арсенал» Миодраг Божович.







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