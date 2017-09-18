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18.09.2017 16:29 Улицы в центре Тулы будут убирать лучше Вести-Тула





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Также коснулись темы наружной рекламы. Было проверено 144 субъекта, выявлено 20 нарушений. За неделю демонтирован один штендер, 106 табличек и баннеров.



Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин поручил усилить работы по уборке листвы на улицах, скверах, тротуарах, а также особый акцент сделал на уборке улицы Союзной, Денисовского и Черниковского переулков в связи с закрытием Металлистов.



В Туле подвели итоги купального сезона. В арсенале туляков было 8 зон отдыха. В течение сезона погибли три человека, но произошло это на водоёмах, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования. Об этом говорили сегодня на городском оперативном совещании.Также коснулись темы наружной рекламы. Было проверено 144 субъекта, выявлено 20 нарушений. За неделю демонтирован один штендер, 106 табличек и баннеров.Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин поручил усилить работы по уборке листвы на улицах, скверах, тротуарах, а также особый акцент сделал на уборке улицы Союзной, Денисовского и Черниковского переулков в связи с закрытием Металлистов.

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