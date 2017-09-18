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18.09.2017 16:10 В гости к тульским суворовцам приехали воспитанницы пансиона Минобороны Вести-Тула





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Последние накануне приехали в гости в Тулу с по-настоящему профессионально подготовленным концертом. Песни, народные танцы, но больше всего зал взорвало выступление барабанщиц. Девочки принимают участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».



Девочки приехали в рамках междисциплинарного экскурсионного проекта, который проходит в Год экологии. Образовательно-экскурсионная программа - масштабный инновационный проект пансиона. Во время поездок воспитанницы знакомятся с городами России, историческими памятниками. Девочки посетили Музей оружия и Тульский кремль, художественный музей и «Ясную поляну». Сопровождали их заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова и министр образования Тульской области Оксана Осташко.



«У нас очень мудрое руководство, мы смотрим вперёд и знаем, что наше будущее - в ваших руках. Именно то того, сколько вложим мы в вас сегодня, зависит, в какие руки наша любимая страна попадёт в будущем, - обратилась к суворовцам заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. – Сегодня мы закладываем фундамент в виде знаний, любви к спорту, и знаем, что труды не пропадут зря».



«Сегодня вы имеете возможность быть на той земле, на которой родился великий писатель Лев Николаевич Толстой. Очень известна его фраза «Не верь словам – ни своим, ни чужим, верь делам – и своим, и чужим». Я хочу, чтобы это был девиз для вас, чтобы вас окружали верные друзья, чтобы вы ставили себе большие задачи и достигали высоких целей», - пожелала собравшимся министр образования Тульской области Оксана Осташко.



После выступления на сцене состоялся бал, посвящённый героям Отечества. Конечно, визит воспитанниц пансиона нашел живой отклик в душах суворовцев.



Они будут защищать Родину, и к этому их готовят с детства. Однако занятия по военному делу хоть и основные, но наука и культура этим ребятам не чужды. Речь о суворовцах из Тульского училища и девочках из Московского кадетского корпуса «Пансиона воспитанниц Министерства обороны России».Последние накануне приехали в гости в Тулу с по-настоящему профессионально подготовленным концертом. Песни, народные танцы, но больше всего зал взорвало выступление барабанщиц. Девочки принимают участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».Девочки приехали в рамках междисциплинарного экскурсионного проекта, который проходит в Год экологии. Образовательно-экскурсионная программа - масштабный инновационный проект пансиона. Во время поездок воспитанницы знакомятся с городами России, историческими памятниками. Девочки посетили Музей оружия и Тульский кремль, художественный музей и «Ясную поляну». Сопровождали их заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова и министр образования Тульской области Оксана Осташко.«У нас очень мудрое руководство, мы смотрим вперёд и знаем, что наше будущее - в ваших руках. Именно то того, сколько вложим мы в вас сегодня, зависит, в какие руки наша любимая страна попадёт в будущем, - обратилась к суворовцам заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. – Сегодня мы закладываем фундамент в виде знаний, любви к спорту, и знаем, что труды не пропадут зря».«Сегодня вы имеете возможность быть на той земле, на которой родился великий писатель Лев Николаевич Толстой. Очень известна его фраза «Не верь словам – ни своим, ни чужим, верь делам – и своим, и чужим». Я хочу, чтобы это был девиз для вас, чтобы вас окружали верные друзья, чтобы вы ставили себе большие задачи и достигали высоких целей», - пожелала собравшимся министр образования Тульской области Оксана Осташко.После выступления на сцене состоялся бал, посвящённый героям Отечества. Конечно, визит воспитанниц пансиона нашел живой отклик в душах суворовцев.







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