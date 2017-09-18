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НОВОСТИ | Общество



18.09.2017 15:45 Власти Тулы: Схема движения в центре - пробная
Вести-Тула

Власти Тулы: Схема движения в центре - пробная

| фото |
Улица Металлистов перекрыта, на ней начались работы по прокладке коммуникаций. Водителям в Туле пришлось искать новые пути объезда, на улице Октябрьской образовалась пробка, правда, затор создали и автомобили, столкнувшиеся в ДТП. Для того чтобы избежать коллапса, специалисты разработали новую схему движения в центре, большую нагрузку на себя берет улица Союзная, также в некоторых переулках центра движение становится двусторонним.

Сейчас, как объясняют городские власти, схема пробная - её проверят на прочность, проанализируют и будут корректировать. «Регулировка светофоров на улице Советской, знаки, и организация сквозного проезда по Благовещенской, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Сейчас этот проезд закрыт, но мы ведем переговоры, в том числе и с Минобороны, потому что это земля наша. Мы постараемся освободить этот проезд. Дальше решаем вопрос с организацией стоянки на территории улицы Союзной - 150 машиномест, может быть, больше».













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