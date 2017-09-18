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18.09.2017 15:37 В преддверии Дня оружейника губернатор вручил награды оборонщикам Вести-Тула





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Более 30 специалистов сегодня получили правительственные, ведомственные и региональные награды из рук губернатора Алексея Дюмина, который особо подчеркнул важность работы тульских оружейников. «Из года в год усилиями многих поколений наших мастеров создавалась слава тульского оружия, и сегодня она гремит на весь мир, - сказал глава региона. – Такие названия как «Смерч», «Ураган», «Метис», «Корнет», «Краснополь», «Каштан», «Панцирь-С» не требуют перевода. Мы гордимся вашими достижениями».



А вот у старшего мастера гальванического производства тульского «Машзавода» Галины Сальковой - двойной праздник. В её день рождения ей была вручена медаль Ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Галина Викторовна - оружейница во втором поколении. Она руководит коллективом из 30 человек, причём все её подчинённые - это женщины.



Сегодня в Туле в преддверии Дня оружейника чествовали лучших сотрудников оборонных предприятий. Торжественное собрание прошло в Доме дворянского собрания. В числе приглашенных как ветераны оборонной промышлености, так и действующие сотрудники - те, кто вносит значимый вклад в развитие обороноспособности страны.Более 30 специалистов сегодня получили правительственные, ведомственные и региональные награды из рук губернатора Алексея Дюмина, который особо подчеркнул важность работы тульских оружейников. «Из года в год усилиями многих поколений наших мастеров создавалась слава тульского оружия, и сегодня она гремит на весь мир, - сказал глава региона. – Такие названия как «Смерч», «Ураган», «Метис», «Корнет», «Краснополь», «Каштан», «Панцирь-С» не требуют перевода. Мы гордимся вашими достижениями».А вот у старшего мастера гальванического производства тульского «Машзавода» Галины Сальковой - двойной праздник. В её день рождения ей была вручена медаль Ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Галина Викторовна - оружейница во втором поколении. Она руководит коллективом из 30 человек, причём все её подчинённые - это женщины.







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