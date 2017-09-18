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18.09.2017 12:57 Тульские школьники пойдут за пирожками в центры здорового питания Анастасия Октябрьская





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Всё с пылу, с жару. Всё вкусное, свежее, некалорийное и полезное – уверяют повара. Ведь школьная столовая не просто так поменяла название на «Центр здорового питания». Директор Центра образования №25 Екатерина Алексеева рассказала, что «появились новые холодные витрины. Благодаря этому мы можем готовить ребятам салаты на завтрак и обед и расширять меню, которое утверждает Роспотребнадзор».



Обустроить такую избу – недёшево. Капитальный ремонт помещения и пищеблока обошёлся в миллион рублей. Ещё 700 тысяч ушло на закупку современного оборудования, 300 на инвентарь. Итого 2 миллиона. Сумма для муниципального учреждения образования неподъёмная. Потому превращение школьной столовой в стилизованное кафе легло на плечи оператора услуг в рамках социального городского проекта.



К слову, избушка эта не лишена благ цивилизации. С 1 октября здесь можно будет оплатить завтраки, обеды и булочки в буфете по безналичному расчёту с помощью школьной карты.



Постепенно эти школьные карты собираются ввести во всех центрах образования. Так родители смогут посчитать, сколько их дитя съело пирожков, и на пирожки ли пошли карманные деньги. Ну а в дальнейшем эти карты завяжут с турникетами – они станут ещё и пропуском в школу. И тут уж точно не спрятаться, не скрыться.



Идёшь в столовую, а попадаешь в русскую избу. Тут тебе и дровяная печь, в целях пожарной безопасности, правда, нарисованная, и стены под хохлому, и повар в русском народном переднике. Подают, правда, в этой избе не почки заячьи верченые да гoлoвы щучьи с чеснoкoм, но тоже кормят весьма неплохо.Всё с пылу, с жару. Всё вкусное, свежее, некалорийное и полезное – уверяют повара. Ведь школьная столовая не просто так поменяла название на «Центр здорового питания». Директор Центра образования №25 Екатерина Алексеева рассказала, что «появились новые холодные витрины. Благодаря этому мы можем готовить ребятам салаты на завтрак и обед и расширять меню, которое утверждает Роспотребнадзор».Обустроить такую избу – недёшево. Капитальный ремонт помещения и пищеблока обошёлся в миллион рублей. Ещё 700 тысяч ушло на закупку современного оборудования, 300 на инвентарь. Итого 2 миллиона. Сумма для муниципального учреждения образования неподъёмная. Потому превращение школьной столовой в стилизованное кафе легло на плечи оператора услуг в рамках социального городского проекта.К слову, избушка эта не лишена благ цивилизации. С 1 октября здесь можно будет оплатить завтраки, обеды и булочки в буфете по безналичному расчёту с помощью школьной карты.Постепенно эти школьные карты собираются ввести во всех центрах образования. Так родители смогут посчитать, сколько их дитя съело пирожков, и на пирожки ли пошли карманные деньги. Ну а в дальнейшем эти карты завяжут с турникетами – они станут ещё и пропуском в школу. И тут уж точно не спрятаться, не скрыться.





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