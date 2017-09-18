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18.09.2017 12:35 Компьютерные программы позволили лесникам реже бывать в лесу Виталий Моторин





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Да и сами служители леса - уже не старички в тулупе и с двустволкой за плечом. Вести учет лесфонда, следить за его воспроизводством и вырубкой, а так же контролировать ход противопожарных работ позволяют специально разработанные для лесников компьютерные программы.



Начальник Венёвского отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» Надежда Арсененко поясняет: «В этой программе можно, не выходя в лес, узнать технические параметры того, что произрастает. Голубой цвет – берёзы, зелёный – осины».



Впрочем, времени, когда компьютер позволит им вообще не выходить из кабинетов, лесничие не ждут, напротив - боятся. Люди, которые знают в какое время года лес красивее всего, не могут представить своей работы без запаха древесной коры и этого шума. «Стихотворения Пушкина осенние. Осенний лес намного краше», - говорит руководитель ГУ ТО «Тульское лесничество» Виталий Грецов.



Более 180 тысяч гектаров леса в 12 лесничествах Тульской области - всё это их вотчина.



Впрочем, на, пожалуй, главный вопрос в жизни каждого человека – о счастье - ответ они знают. Ведь хотя они не строят домов, но каждый год высаживают тысячи деревьев, в своем отношении к которым тоже уже давно разобрались: «Они дети».



Устроим вам небольшую экскурсию по современному дому лесника. Проходимая техника отечественного производства на входе, но на этом стереотипы, пожалуй, кончаются. То, где сегодня работают лесничие, напоминает, скорее, современное офисное здание, чем избушку на опушке леса.Да и сами служители леса - уже не старички в тулупе и с двустволкой за плечом. Вести учет лесфонда, следить за его воспроизводством и вырубкой, а так же контролировать ход противопожарных работ позволяют специально разработанные для лесников компьютерные программы.Начальник Венёвского отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» Надежда Арсененко поясняет: «В этой программе можно, не выходя в лес, узнать технические параметры того, что произрастает. Голубой цвет – берёзы, зелёный – осины».Впрочем, времени, когда компьютер позволит им вообще не выходить из кабинетов, лесничие не ждут, напротив - боятся. Люди, которые знают в какое время года лес красивее всего, не могут представить своей работы без запаха древесной коры и этого шума. «Стихотворения Пушкина осенние. Осенний лес намного краше», - говорит руководитель ГУ ТО «Тульское лесничество» Виталий Грецов.Более 180 тысяч гектаров леса в 12 лесничествах Тульской области - всё это их вотчина.Впрочем, на, пожалуй, главный вопрос в жизни каждого человека – о счастье - ответ они знают. Ведь хотя они не строят домов, но каждый год высаживают тысячи деревьев, в своем отношении к которым тоже уже давно разобрались: «Они дети».





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