Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.09.2017 12:35 Компьютерные программы позволили лесникам реже бывать в лесу
Виталий Моторин

Компьютерные программы позволили лесникам реже бывать в лесу

| фото |
Устроим вам небольшую экскурсию по современному дому лесника. Проходимая техника отечественного производства на входе, но на этом стереотипы, пожалуй, кончаются. То, где сегодня работают лесничие, напоминает, скорее, современное офисное здание, чем избушку на опушке леса.

Да и сами служители леса - уже не старички в тулупе и с двустволкой за плечом. Вести учет лесфонда, следить за его воспроизводством и вырубкой, а так же контролировать ход противопожарных работ позволяют специально разработанные для лесников компьютерные программы.

Начальник Венёвского отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» Надежда Арсененко поясняет: «В этой программе можно, не выходя в лес, узнать технические параметры того, что произрастает. Голубой цвет – берёзы, зелёный – осины».

Впрочем, времени, когда компьютер позволит им вообще не выходить из кабинетов, лесничие не ждут, напротив - боятся. Люди, которые знают в какое время года лес красивее всего, не могут представить своей работы без запаха древесной коры и этого шума. «Стихотворения Пушкина осенние. Осенний лес намного краше», - говорит руководитель ГУ ТО «Тульское лесничество» Виталий Грецов.

Более 180 тысяч гектаров леса в 12 лесничествах Тульской области - всё это их вотчина.

Впрочем, на, пожалуй, главный вопрос в жизни каждого человека – о счастье - ответ они знают. Ведь хотя они не строят домов, но каждый год высаживают тысячи деревьев, в своем отношении к которым тоже уже давно разобрались: «Они дети».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.