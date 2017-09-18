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18.09.2017 12:12 Поездка на многих лифтах в Туле сродни русской рулетке Алексей Ерёмин





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По словам директора лифтовой организации Павла Якжина, «управляющая компания обязана либо заключить договор со специализированной организацией, либо нанять штат специалистов, имеющих специальное образование и сдавших квалификационный экзамен».



Именно квалифицированный персонал должен следить за тем, насколько качественно выполнили свою работу механики. Как рассказал генеральный директор управляющей компании Василий Сидорин, «лифтам уже больше 25 лет, мы продлеваем их эксплуатацию на два-три года, но на некоторые лифты продлевать уже больше нельзя. Первый выход – заменить лифт, это очень дорого для жителей – более двух миллионов. Второй выход – капремонт с государственной поддержкой».



Самые громкие аварии на лифтах за последнее время связаны именно с ошибками обслуживания и эксплуатации механизмов. Механики, занимающиеся ремонтом лифтов, не всегда обладают нужными знаниями и проходят обучение и переквалификацию, получают нужную категорию для работы с современными, напичканными электроникой лифтами.



Поездка на этом лифте – сродни русской рулетке. И на таком аттракционе Мария Слатинова и её соседи с улицы Металлургов вынуждены кататься не первый год. Двери, сканеры, табло, да и сам подъёмный механизм в этом доме не работают со дня сдачи его в эксплуатацию. Похоже, специалисты, уверяет Мария, сделать с этим ничего не могут. «Ещё когда велось строительство, лифты стояли на улице распакованные. На момент завершения они уже были полуржавые, а электроника повредилась», - рассказала Мария.



Таким образом, правила на сегодняшний день, позволяют отсеять конторы, которые получили право на обслуживание лифта, но по факту не занимаются этим. Насколько новые нормы помогут убрать с рынка такие организации, будет зависеть от контролирующих органов.



Основное изменение в правилах эксплуатации лифтов заключается в том, что теперь их обслуживанием смогут заниматься только профессионалы. Сами же подъёмники по всей стране внесут в специальный реестр. Те, что в этот список не попадут, лишатся права на эксплуатацию.По словам директора лифтовой организации Павла Якжина, «управляющая компания обязана либо заключить договор со специализированной организацией, либо нанять штат специалистов, имеющих специальное образование и сдавших квалификационный экзамен».Именно квалифицированный персонал должен следить за тем, насколько качественно выполнили свою работу механики. Как рассказал генеральный директор управляющей компании Василий Сидорин, «лифтам уже больше 25 лет, мы продлеваем их эксплуатацию на два-три года, но на некоторые лифты продлевать уже больше нельзя. Первый выход – заменить лифт, это очень дорого для жителей – более двух миллионов. Второй выход – капремонт с государственной поддержкой».Самые громкие аварии на лифтах за последнее время связаны именно с ошибками обслуживания и эксплуатации механизмов. Механики, занимающиеся ремонтом лифтов, не всегда обладают нужными знаниями и проходят обучение и переквалификацию, получают нужную категорию для работы с современными, напичканными электроникой лифтами.Поездка на этом лифте – сродни русской рулетке. И на таком аттракционе Мария Слатинова и её соседи с улицы Металлургов вынуждены кататься не первый год. Двери, сканеры, табло, да и сам подъёмный механизм в этом доме не работают со дня сдачи его в эксплуатацию. Похоже, специалисты, уверяет Мария, сделать с этим ничего не могут. «Ещё когда велось строительство, лифты стояли на улице распакованные. На момент завершения они уже были полуржавые, а электроника повредилась», - рассказала Мария.Таким образом, правила на сегодняшний день, позволяют отсеять конторы, которые получили право на обслуживание лифта, но по факту не занимаются этим. Насколько новые нормы помогут убрать с рынка такие организации, будет зависеть от контролирующих органов.





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