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НОВОСТИ | Общество



18.09.2017 11:51 Тульской областной больнице исполнилось 150 лет
Алина Фурсенко

Тульской областной больнице исполнилось 150 лет

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Раньше они работали, рискуя и почти вслепую, теперь - маршрут к пораженному участку как на ладони - ангеография, РКТ, ультразвуковое исследование, все современные технологии дают шанс тем больным, которым еще 15 лет назад нельзя было помочь. А с 2012 года сосудистый центр проводит за год тысячи операций коронографии и шунтирования, но для сосудистого хирурга нет ничего важнее твердой руки и обычной увеличительной оптики.

Заведующий отделением сосудистой хирургии, Врач года 2010 Игорь Куранов вычисляет будущих коллег, когда те только приходят на практику - по скорости принятия решений и даже жестикуляции. «У всех на слуху, что хирург режет, ничего подобного - хирург шьет. Хирург должен обладать большим терпением - операции длятся по нескольку часов», - рассказывает Куранов.

Дверь, звонок, кнопка магнитофона. Пациенты после инсульта заново учатся управлять парализованными конечностями. За последние 10 лет, признается врач с полувековым стажем Лидия Жбанова, количество инсультов выросло в разы, и не становится меньше пациентов с наследственными дегенеративными болезнями, диагностировать которые все так же приходится в основном с помощью молотка и опытного взгляда. «Несколько помолодели инсульты - это факт. Есть у нас больные, которые перенесли инсульт в 28 , 35 лет».

Обычным делом для врачей стали операции на сердце, когда пациент с острым инфарктом оказывается в реанимации что называется «с колёс», эндопротезирование суставов. Но в скором времени тульские врачи смогут дать шанс на нормальную жизнь и больным, которые находятся на хроническом гемодиализе - в областной больнице готовятся пересаживать почки. «Уже обучились урологи, сейчас учатся врачи клинической лабораторной диагностики, нефрологи. Я думаю, что в ближайшие полтора-два года при наличие финансирования мы сможем это внедрить», - рассказал главный врач Тульской областной клинической больницы Александр Симонов.

Следующий шаг - центр по трансплантации костного мозга, что может спасти людей с раком крови. Планы есть, хватило бы сил, финансов, и людей, конечно, ведь медицина - это не техника, это врачи.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков поздравил медиков областной больницы: «Уважаемые коллеги примите слова благодарности за многолетний и добросовестный труд. Желаю вам здоровья и благополучия, всего вам самого доброго».

Правда, всей больницей отметить праздник, конечно, не получится - операции, обходы, дежурства по тому же расписанию, что и всегда. Такая работа - каждый день бороться за чужую жизнь.














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