НОВОСТИ | Общество







15.09.2017 19:47 С 17 сентября по улице Металлистов в Туле запретят движение Вести-Тула





| фото |



Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «сохранится возможность парковаться на Крестовоздвиженской площади, так как подрядчики туда пока не выходят. По улице Союзной будет двустороннее движение, потоки распределятся на Благовещенский переулок, улицу Благовещенскую, Черниковский переулок, Союзный переулок».



Светофор на пересечении улиц Советской, Мосина, Металлистов будет реконструирован в целях организации левого поворота на улицу Мосина с улицы Советской. А транзитное движение грузового транспорта через исторический цент города Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.



В связи с проведением ремонтных работ по переустройству сетей инженерных коммуникаций и по благоустройству улицы Металлистов с воскресенья, 17 сентября, движение автотранспорта на данном участке будет запрещено.Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «сохранится возможность парковаться на Крестовоздвиженской площади, так как подрядчики туда пока не выходят. По улице Союзной будет двустороннее движение, потоки распределятся на Благовещенский переулок, улицу Благовещенскую, Черниковский переулок, Союзный переулок».Светофор на пересечении улиц Советской, Мосина, Металлистов будет реконструирован в целях организации левого поворота на улицу Мосина с улицы Советской. А транзитное движение грузового транспорта через исторический цент города Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.





Читать @gtrktula

















