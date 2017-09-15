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15.09.2017 19:35 Сотрудников Роспотребнадзора поздравил губернатор Тульской области Вести-Тула





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«Квалифицированные кадры и преемственность поколений – это основа для развития вашей отрасли, - отметил Алексей Дюмин в поздравлении. – Мне очень приятно видеть в этом зале как взрослых, так и молодых специалистов, которых достаточное количество. Я хочу поблагодарить вас за труд, за верность профессии, за искреннее стремление уберечь наших граждан от различных бед и недугов. Уверен, что ваш богатый опыт, знания, преданность делу будут дальше помогать вам решать поставленные перед ведомством задачи».



95 лет исполнилось со дня создания государственной санитарно-эпидемиологической службы России и 130 лет - санитарной службе Тульской области. Среди ведомств, отвечающих за состояние здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическая служба занимает одно из первых мест по значимости. Коллектив только городского Центра гигиены и эпидемиологии составляет 300 специалистов. Сегодня на торжественном собрании сотрудников регионального Управления Роспотребнадзора поздравил губернатор Тульской области и вручил заслуженные награды.«Квалифицированные кадры и преемственность поколений – это основа для развития вашей отрасли, - отметил Алексей Дюмин в поздравлении. – Мне очень приятно видеть в этом зале как взрослых, так и молодых специалистов, которых достаточное количество. Я хочу поблагодарить вас за труд, за верность профессии, за искреннее стремление уберечь наших граждан от различных бед и недугов. Уверен, что ваш богатый опыт, знания, преданность делу будут дальше помогать вам решать поставленные перед ведомством задачи».







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