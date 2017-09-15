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НОВОСТИ | Общество



15.09.2017 19:17 Алексей Дюмин проверил ход строительства новых корпусов детской больницы
Вести-Тула

Алексей Дюмин проверил ход строительства новых корпусов детской больницы

| фото |
Стройплощадку на территории Тульской детской областной больницы, где возводятся два новых корпуса, сегодня посетил глава региона. Благодаря федеральной адресной программе работы на объектах начались в июне этого года. На сегодняшний момент уже появился первый этаж палатно-боксированного корпуса. Рабочие приступили ко второму. Всего в проекте запланировано шестиэтажное здание, включая цоколь.

В рамках контракта к октябрю 2019 года будет сдан и второй корпус - изоляционно-диагностический. К концу же 2017 года строители обещают, что будут возведены полностью все здания. Работы на объектах ведутся круглосуточно семь дней в неделю.

По словам губернатора Алексея Дюмина, «корпуса для нас очень важны. Это расширение помощи детям по различным направлениям, улучшение условий содержания во время лечения, современное диагностическое, медицинское оборудование. Уже надо включаться в процесс, чтобы к 2019 году мы прекрасно понимали, какие специалисты, по каким направлениям войдут в новое здание».
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