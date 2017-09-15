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15.09.2017 19:04 МФЦ Тульской области стал победителем всероссийского конкурса Вести-Тула





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На форуме состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России». Как сообщил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков, «Тульская область второй год подряд получает призы, в этот раз – за проект по организации деятельности, приносящей доход. Основная цель – это снижение расходов бюджетных средств, но при этом продолжение развития сети МФЦ».



Всероссийский форум представителей центров государственных и муниципальных услуг, который собрал более 400 человек из 70 регионов страны, впервые открылся в Светлогорске Калининградской области. В рамках форума обсуждаются вопросы организации деятельности МФЦ, взаимодействия этих организаций с федеральными, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами.На форуме состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России». Как сообщил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков, «Тульская область второй год подряд получает призы, в этот раз – за проект по организации деятельности, приносящей доход. Основная цель – это снижение расходов бюджетных средств, но при этом продолжение развития сети МФЦ».





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