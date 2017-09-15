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|15.09.2017 18:55 В Новомосковске завершается строительство второй Ледовой арены
|Вести-Тула
В Новомосковске завершается строительство уже второй Ледовой арены. Первый камень в её основание был заложен в конце мая. На сегодняшний день смонтированы металлоконструкции, подрядная организация приступила к выполнению хоккейного поля. Уже к следующему международному хоккейному турниру, который пройдёт в Новомосковске, в городе химиков появится второе ледовое поле.
«Подрядчики ставят для себя серьёзные сроки – в ноябре планируется ввод в эксплуатацию, - рассказал глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев. - Сейчас ведётся обустройство подсобных помещений, где будут раздевалки, тренерские. Выполнено основание под ледовую арену».
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