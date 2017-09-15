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15.09.2017 18:40 Губернатор поздравил коллектив Тульской областной больницы со 150-летием учреждения Вести-Тула





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«С министерством здравоохранения проработаем вопрос о поставке современной медицинской техники именно в сосудистый центр, - сказал губернатор. - Материально-техническая база наших медучреждений находится в приоритетных вопросах».



Кроме того, губернатор вручил сотрудникам областной больницы награды от Министерства здравоохранения Российской Федерации и Правительства Тульской области. Сегодня в этом медучреждении работают 387 врачей.



Тульской областной больнице – 150! Столько лет это медучреждение стоит на страже здоровья жителей нашей области. Сегодня здесь функционируют 14 хирургических отделений и 13 терапевтических, отделение общей реанимации. Несколько часов назад областную клиническую больницу посетил глава региона Алексей Дюмин, он побывал в региональном сосудистом центре.«С министерством здравоохранения проработаем вопрос о поставке современной медицинской техники именно в сосудистый центр, - сказал губернатор. - Материально-техническая база наших медучреждений находится в приоритетных вопросах».Кроме того, губернатор вручил сотрудникам областной больницы награды от Министерства здравоохранения Российской Федерации и Правительства Тульской области. Сегодня в этом медучреждении работают 387 врачей.





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