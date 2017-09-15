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15.09.2017 16:24 Ковчег с частицами мощей новомучеников провезут по городам Тульской области Вести-Тула





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Среди более чем трех тысяч расстрелянных и погребенных здесь - тульские священники, монашествующие, миряне. Ковчег будет находиться на тульской земле по 24 сентября, поочередно в храмах Тульской епархии.



Как рассказал руководитель информационного отдела Тульской епархии РПЦ игумен Агафангел, «в течение двух недель святыня будет пребывать в приделах Тульской области. На официальном сайте Тульской епархии есть подробный график по городам. Все желающие смогут приложиться к святыне».



В Тулу 14 сентября 2017 года прибыл ковчег с частицами мощей 54-х новомучеников и исповедников российских. Сегодня святыня пребывает в храме благоверного князя Александра Невского. Центральным же событием общецерковных мероприятий станет божественная литургия, которую завтра, в субботу, начиная с 8 часов будет совершать митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в храме-часовне в Тесницком лесу.Среди более чем трех тысяч расстрелянных и погребенных здесь - тульские священники, монашествующие, миряне. Ковчег будет находиться на тульской земле по 24 сентября, поочередно в храмах Тульской епархии.Как рассказал руководитель информационного отдела Тульской епархии РПЦ игумен Агафангел, «в течение двух недель святыня будет пребывать в приделах Тульской области. На официальном сайте Тульской епархии есть подробный график по городам. Все желающие смогут приложиться к святыне».







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