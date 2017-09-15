Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



15.09.2017 13:42 200 гектаров лесных культур было заложено в этом году в Тульской области
"Вести-Тула"



| фото |
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников леса, который будет отмечаться в стране 17 сентября, состоялась в областном центре. В нашем регионе в лесной отрасли трудится более 500 человек, включая управленческие, надзорные звенья и непосредственно арендаторов.

Общая площадь лесов региона составляет 386 тысяч гектаров. Все леса, расположенные на землях лесного фонда, а это почти 283 тысячи гектаров, относятся к категории защитных. Это означает, что они имеют целый ряд полезных функций для обеспечения благоприятной окружающей среды. Более чем на 100 тысячах га произрастают ценные породы деревьев (хвойные и твердолиственные породы).

Основная задача лесного хозяйства - сохранение и приумножение лесов нашей области. Для их охраны действует система противопожарного мониторинга. Как рассказал директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко, «…в настоящее время в регионе пожароопасный период. Он начался 3 апреля. Региональная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Отслеживание информации и пожароопасной обстановки происходит при помощи спутниковой системы. Кроме того, осуществляется постоянное патрулирование в лесах».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.