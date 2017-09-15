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15.09.2017 13:42 200 гектаров лесных культур было заложено в этом году в Тульской области "Вести-Тула"





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Общая площадь лесов региона составляет 386 тысяч гектаров. Все леса, расположенные на землях лесного фонда, а это почти 283 тысячи гектаров, относятся к категории защитных. Это означает, что они имеют целый ряд полезных функций для обеспечения благоприятной окружающей среды. Более чем на 100 тысячах га произрастают ценные породы деревьев (хвойные и твердолиственные породы).



Основная задача лесного хозяйства - сохранение и приумножение лесов нашей области. Для их охраны действует система противопожарного мониторинга. Как рассказал директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко, «…в настоящее время в регионе пожароопасный период. Он начался 3 апреля. Региональная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Отслеживание информации и пожароопасной обстановки происходит при помощи спутниковой системы. Кроме того, осуществляется постоянное патрулирование в лесах».





Пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников леса, который будет отмечаться в стране 17 сентября, состоялась в областном центре. В нашем регионе в лесной отрасли трудится более 500 человек, включая управленческие, надзорные звенья и непосредственно арендаторов.Общая площадь лесов региона составляет 386 тысяч гектаров. Все леса, расположенные на землях лесного фонда, а это почти 283 тысячи гектаров, относятся к категории защитных. Это означает, что они имеют целый ряд полезных функций для обеспечения благоприятной окружающей среды. Более чем на 100 тысячах га произрастают ценные породы деревьев (хвойные и твердолиственные породы).Основная задача лесного хозяйства - сохранение и приумножение лесов нашей области. Для их охраны действует система противопожарного мониторинга. Как рассказал директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко, «…в настоящее время в регионе пожароопасный период. Он начался 3 апреля. Региональная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Отслеживание информации и пожароопасной обстановки происходит при помощи спутниковой системы. Кроме того, осуществляется постоянное патрулирование в лесах».







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