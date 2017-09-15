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15.09.2017 13:22 Туляки увидят неимоверное количество животных "Вести-Тула"





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И это далеко не всё! Также в представлении выступит роскошный шоу-балет, артисты которого одеты в эксклюзивные костюмы. Акробаты, гимнасты и джигиты на лошадях заставят с замиранием сердца наблюдать за умопомрачительными трюками. Современное световое сценическое оборудование добавит яркости и зрелищности в представление, и отвлечет от серых осенних будней!



Кстати, в Тулу три номера этого шоу: аттракцион со смешанной группой хищников, дрессированные пеликаны и высшая школа верховой езды, приедут после Международного фестиваля циркового искусства «Идол-2017», который стартовал накануне в Москве.





В Тульском государственном цирке с 23 сентября можно будет посмотреть шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Перед зрителями выступят тигры, леопарды, черные пантеры, пеликаны, волки и медведи, верблюды и лошади.И это далеко не всё! Также в представлении выступит роскошный шоу-балет, артисты которого одеты в эксклюзивные костюмы. Акробаты, гимнасты и джигиты на лошадях заставят с замиранием сердца наблюдать за умопомрачительными трюками. Современное световое сценическое оборудование добавит яркости и зрелищности в представление, и отвлечет от серых осенних будней!Кстати, в Тулу три номера этого шоу: аттракцион со смешанной группой хищников, дрессированные пеликаны и высшая школа верховой езды, приедут после Международного фестиваля циркового искусства «Идол-2017», который стартовал накануне в Москве.

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