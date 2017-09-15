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15.09.2017 13:13 МЧС предупреждает туляков о сильном ветре Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Сотрудники ведомства напоминают тулякам о соблюдении мер безопасности при резком ухудшении погоды. Во время следует лучше находиться в помещении с громоотводом, держаться подальше от электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники, не прятаться под высокими деревьями и не пользоваться мобильными телефонами.





В Тульской области ожидают сильный ветер до 18-23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное Управление МЧС. По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона возможен сильный дождь с грозой.Сотрудники ведомства напоминают тулякам о соблюдении мер безопасности при резком ухудшении погоды. Во время следует лучше находиться в помещении с громоотводом, держаться подальше от электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники, не прятаться под высокими деревьями и не пользоваться мобильными телефонами.

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