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15.09.2017 13:07 В Тульской области стартует слет студенческих отрядов "Вести-Тула"





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Более 50 учащихся высших и средних учебных заведений Тульской области будут жить в полевом лагере, развернутом на территории спасательного центра МЧС в деревне Кураково. Здесь же разместятся учебные точки для проведения практических занятий.



В течение трех дней ребята пройдут практическую подготовку по промышленному альпинизму, отработают навыки применения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, а также навыки спасения на воде.





Слет студенческих спасательных отрядов нашего региона, который стартует сегодня, продлится по 17 сентября.Более 50 учащихся высших и средних учебных заведений Тульской области будут жить в полевом лагере, развернутом на территории спасательного центра МЧС в деревне Кураково. Здесь же разместятся учебные точки для проведения практических занятий.В течение трех дней ребята пройдут практическую подготовку по промышленному альпинизму, отработают навыки применения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, а также навыки спасения на воде.

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