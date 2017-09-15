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15.09.2017 12:35 Уполномоченный по правам человека в Тульской области посетила частный пансионат Виктория Живейнова





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Пансионат «Тульский дедушка» в Богородицке открылся недавно, в апреле этого года. Пока здесь 27 человек, но вмещать он может до четырехсот. Проверки разных надзорных органов здесь дело регулярное, ведь речь идет о комфорте и безопасности престарелых людей:



В пансионате есть люди, которые могут сами о себе позаботиться. Есть прикованные к кровати, и есть те, кто нуждаются в психиатрической помощи. Наличие отделения для последних особенно оценила уполномоченный по правам человека. В пансионат съезжаются престарелые люди из Тульской и близлежащих областей. В штате есть повар и фельдшер. Если нужна серьезная медицинская помощь, то подопечного отправляют в Богородицкую районную больницу - с ней заключен контракт на оказание услуг:



«Здесь нужно, чтобы врач приезжал только, когда приглашают. Должна быть периодичность осмотров. Также необходимо наладить не только с министерством здравоохранения, но с министерством труда и социальной защиты», - говорит уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина.



Сколько будет пребывать человек в пансионате, решать ему самому вместе с родственниками. Все зависит от конкретной ситуации. Но часто бывает и так, что бабушка или дедушка сами изъявляют желание возвратиться в пансионат. Уход здесь круглосуточный. Конечно, в пансионате многое еще предстоит сделать, завершить ремонт, расширить штат медицинских работников, но главное, что здесь уже есть - это доброе и заботливое отношение к престарелым людям.





О том, что будут учения, подопечных пансионата «Тульский дедушка» в Богородицком районе, конечно, предупредили, чтобы звук сирены не стал шоком для них. Предполагалось возгорание. Престарелых людей персонал эвакуировали на улицу. Учения прошли без огрехов, а потом бабушкам и дедушкам помогли вернуться обратно. Ровно к обеду.Пансионат «Тульский дедушка» в Богородицке открылся недавно, в апреле этого года. Пока здесь 27 человек, но вмещать он может до четырехсот. Проверки разных надзорных органов здесь дело регулярное, ведь речь идет о комфорте и безопасности престарелых людей:В пансионате есть люди, которые могут сами о себе позаботиться. Есть прикованные к кровати, и есть те, кто нуждаются в психиатрической помощи. Наличие отделения для последних особенно оценила уполномоченный по правам человека. В пансионат съезжаются престарелые люди из Тульской и близлежащих областей. В штате есть повар и фельдшер. Если нужна серьезная медицинская помощь, то подопечного отправляют в Богородицкую районную больницу - с ней заключен контракт на оказание услуг:«Здесь нужно, чтобы врач приезжал только, когда приглашают. Должна быть периодичность осмотров. Также необходимо наладить не только с министерством здравоохранения, но с министерством труда и социальной защиты», - говорит уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина.Сколько будет пребывать человек в пансионате, решать ему самому вместе с родственниками. Все зависит от конкретной ситуации. Но часто бывает и так, что бабушка или дедушка сами изъявляют желание возвратиться в пансионат. Уход здесь круглосуточный. Конечно, в пансионате многое еще предстоит сделать, завершить ремонт, расширить штат медицинских работников, но главное, что здесь уже есть - это доброе и заботливое отношение к престарелым людям.











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