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НОВОСТИ | Общество



15.09.2017 12:19 У жителей Северо-Задонска появилась надежда на нормальное водоснабжение
Алексей Еремин



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Если хотите рассердить жителей Северо-Задонска, поговорите с ними на тему водоснабжения, а точнее его отсутствия. Эта история началась много лет назад, когда изношенные почти на 100% коммуникации начали рваться как бумага.

Этому трёхметровому озеру или болоту, жители свой оазис называют по-разному, в самом центре микрорайона уже несколько недель. Такому положению дел рады, разве только местные голуби. Чаша же терпения у людей, впрочем, как и сама яма, уже переполнены. Ситуация, по словам жителей, и вовсе приобрела масштабы катастрофы, когда местный водоканал был передан в частные руки.

Проблема с водоснабжением в Северо-Задонске начались более 10 лет назад. Но чаша терпения местных жителей была переполнена, когда этим летом живительная влага вообще перестала поступать в их дома. В результате после нескольких лет забвения весь комплекс: водоканал и канализация - был возвращён в муниципальную собственность. В настоящее время права владением данного имущества официально оформлены на город. 12 миллионов рублей необходимые для начала работ были найдены в региональном резервном фонде.

«Мы провели полный мониторинг и наметили самые проблемные участки. В основном это сети, которые не менялись никогда. И даже если скважины подают нормальную воду, с нормальным давлением, она до города не доходит. Сейчас самое главное нормально пройти отопительный сезон», - говорит глава администрации города Донского Руслан Бутов.

В первую очередь работы ведутся на трассе от водозабора до микрорайона протяженностью около 4 км. Идёт замена труб. Вопрос этот сложный, так как город не обеспечен затворной арматурой при возникновении порыва на одном участке, происходит отключение водоснабжения во всём микрорайоне. Ремонтные работы планируют завершить уже в конце октября. Пока в микрорайоне решают глобальные вопросы, жители ждут ответа на их обращение, ведь за два месяца этот пруд может разлиться ещё на несколько дворов.
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