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|15.09.2017 11:48 Семье тульского священника подарили микроавтобус
|"Вести-Тула"
Автобус для многодетной семьи. Накануне ключи от новенького авто получила семья Канубриковых. Священнослужитель воспитывает семнадцать детей, пять из них - инвалиды. Один из старших сыновей- Максим- написал письмо губернатору с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса.
На прошлой неделе Алексей Дюмин побывал в гостях у многодетной приёмной семьи. «Максим, я услышал твою просьбу и пообещаю помочь в ближайшее время, всё сделаем, чтобы было удобно всем составом перемещаться», - сказал тогда глава региона.
И вот накануне, спустя неделю после визита губернатора, у семьи Канубриковых появился вместительный микроавтобус. Ключи главе семьи вручили руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» и региональный министр труда и социальной защиты. Также от Алексея Дюмина они передали детворе подарки, которые находились внутри автобуса.
«Нам впервые делают такой подарок. Машина нам очень нужна. Будем ездить на ней за грибами», - говорит клирик храма Дмитрия Солунского в Туле игумен Стефан. По словам директора Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлии Федосеевой, «…в этой семье царит мир, любовь и доброта. Об этом мне сказал губернатор Алексей Дюмин, когда попросил вручить этой семье ценный подарок».
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