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15.09.2017 11:48 Семье тульского священника подарили микроавтобус "Вести-Тула"





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На прошлой неделе Алексей Дюмин побывал в гостях у многодетной приёмной семьи. «Максим, я услышал твою просьбу и пообещаю помочь в ближайшее время, всё сделаем, чтобы было удобно всем составом перемещаться», - сказал тогда глава региона.



И вот накануне, спустя неделю после визита губернатора, у семьи Канубриковых появился вместительный микроавтобус. Ключи главе семьи вручили руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» и региональный министр труда и социальной защиты. Также от Алексея Дюмина они передали детворе подарки, которые находились внутри автобуса.



«Нам впервые делают такой подарок. Машина нам очень нужна. Будем ездить на ней за грибами», - говорит клирик храма Дмитрия Солунского в Туле игумен Стефан. По словам директора Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлии Федосеевой, «…в этой семье царит мир, любовь и доброта. Об этом мне сказал губернатор Алексей Дюмин, когда попросил вручить этой семье ценный подарок».



Автобус для многодетной семьи. Накануне ключи от новенького авто получила семья Канубриковых. Священнослужитель воспитывает семнадцать детей, пять из них - инвалиды. Один из старших сыновей- Максим- написал письмо губернатору с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса.На прошлой неделе Алексей Дюмин побывал в гостях у многодетной приёмной семьи. «Максим, я услышал твою просьбу и пообещаю помочь в ближайшее время, всё сделаем, чтобы было удобно всем составом перемещаться», - сказал тогда глава региона.И вот накануне, спустя неделю после визита губернатора, у семьи Канубриковых появился вместительный микроавтобус. Ключи главе семьи вручили руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» и региональный министр труда и социальной защиты. Также от Алексея Дюмина они передали детворе подарки, которые находились внутри автобуса.«Нам впервые делают такой подарок. Машина нам очень нужна. Будем ездить на ней за грибами», - говорит клирик храма Дмитрия Солунского в Туле игумен Стефан. По словам директора Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлии Федосеевой, «…в этой семье царит мир, любовь и доброта. Об этом мне сказал губернатор Алексей Дюмин, когда попросил вручить этой семье ценный подарок».











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