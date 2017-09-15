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15.09.2017 10:48 Тульские следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка во время селфи "Вести-Тула"





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Известно, что трагедия произошла в то время, когда ребенок должен был находиться в школе на занятиях. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Также стали известны и подробности этого ЧП.



Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по версии следствия при попытке сделать селфи, мальчик забрался под металлические конструкции моста и зацепил провода линии электропередачи. Получив удар током, он упал вниз и скончался».



В Щекинском районе погиб одиннадцатилетний мальчик. Накануне рядом с железнодорожным полотном обнаружено тело ребенка с признаками поражения электрическим током.Известно, что трагедия произошла в то время, когда ребенок должен был находиться в школе на занятиях. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Также стали известны и подробности этого ЧП.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по версии следствия при попытке сделать селфи, мальчик забрался под металлические конструкции моста и зацепил провода линии электропередачи. Получив удар током, он упал вниз и скончался».











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