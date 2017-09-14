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14.09.2017 19:01 В Туле планируют построить аквапарк и заняться Упой Вести-Тула





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Однако накануне вопрос снова подняли на публичных слушаниях, проект строительства культурно-развлекательного центра с гостиницей, аквапарком представили на суд туляков. И зеленый свет всё-таки загорелся. Теперь остаётся получить разрешение на строительство и проработать схему движения габаритной техники по довольно узкой улице Энгельса.



«Аквапарку быть и строительство будет, - уверен глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Конечно, улица Энгельса у нас сильно нагружена. Мы надеемся в течение двух-трех лет сделать возможность проезда легкового транспорта по рельсошпальной решетке».



Год экологии в Туле проходит с пробуксовкой, признались городские власти. Несмотря на высадку новых аллей, на Ложевой болели липы, на проспекты Ленина стволы закатывали в асфальт. В сентябре-октябре озеленение наверстает темпы - в городе появится 6-8 тысяч новых саженцев, в том числе и на набережной. А вот как подступиться к самой Упе, заросшей кустарниками и заиленной, пока непонятно.



По словам Авилова, «чтобы реально рекой начать заниматься, нам нужно все выпуски, связанные с ливневой канализацией, предприятиями, в том числе и колодцы, которые у нас находятся на набережной, убирать и поднимать. Но если мы ставим гидротехническое сооружение, которое поднимает воду, то у нас сразу начинаются подтопления. Если просто взять землю, которая есть по берегу, и сделать зеркало реки – это огромный объём. Здесь нужно проводить экспертизу».



У туляков всё-таки будет свой аквапарк - об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в администрации города Тулы. Первый раз эта новость прозвучала ещё пару лет назад, потом разговоры утихли, и мечты о своих водных горках стали даже предметом шуток тульских КВНщиков.Однако накануне вопрос снова подняли на публичных слушаниях, проект строительства культурно-развлекательного центра с гостиницей, аквапарком представили на суд туляков. И зеленый свет всё-таки загорелся. Теперь остаётся получить разрешение на строительство и проработать схему движения габаритной техники по довольно узкой улице Энгельса.«Аквапарку быть и строительство будет, - уверен глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Конечно, улица Энгельса у нас сильно нагружена. Мы надеемся в течение двух-трех лет сделать возможность проезда легкового транспорта по рельсошпальной решетке».Год экологии в Туле проходит с пробуксовкой, признались городские власти. Несмотря на высадку новых аллей, на Ложевой болели липы, на проспекты Ленина стволы закатывали в асфальт. В сентябре-октябре озеленение наверстает темпы - в городе появится 6-8 тысяч новых саженцев, в том числе и на набережной. А вот как подступиться к самой Упе, заросшей кустарниками и заиленной, пока непонятно.По словам Авилова, «чтобы реально рекой начать заниматься, нам нужно все выпуски, связанные с ливневой канализацией, предприятиями, в том числе и колодцы, которые у нас находятся на набережной, убирать и поднимать. Но если мы ставим гидротехническое сооружение, которое поднимает воду, то у нас сразу начинаются подтопления. Если просто взять землю, которая есть по берегу, и сделать зеркало реки – это огромный объём. Здесь нужно проводить экспертизу».







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