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14.09.2017 18:30 «Тулгорводоканал» расторгает договоры с несколькими управляющими компаниями Вести-Тула





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Вместе с тем «Тулгорводоканал» гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате холодного водоснабжения и водоотведения путем дальнейшего оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения напрямую потребителям. А для своевременных и правильных расчётов можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-700-19-00 .



«Тулгорводоканал» расторгает договоры сразу с несколькими управляющими компаниями, которые имеют долги перед ресурсоснабжающей организацией. Произойдёт это с 1 октября 2017 года. Водоканал в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Жилкомхоз», «Косогорское ЖКХ», «Инверсия плюс», УК «Жилсервис».Вместе с тем «Тулгорводоканал» гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате холодного водоснабжения и водоотведения путем дальнейшего оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения напрямую потребителям. А для своевременных и правильных расчётов можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-700-19-00 .

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