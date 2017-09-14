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НОВОСТИ | Общество



14.09.2017 17:21 Щёкинцам после жалобы губернатору благоустроят придомовую территорию
Алексей Ерёмин

Щёкинцам после жалобы губернатору благоустроят придомовую территорию

| фото |
История этого щёкинского двора похожа на многие другие в Тульской области. За несколько лет жители обили не один порог по поводу благоустройства. Были и в местной администрации, но ответа так и не получили. И вдруг всё в коре изменилось. Жители решили обратиться к главе региона – тогда лёд и тронулся.

Этой встречи жители улицы Мира ждали не один год. На откровенный разговор со щёкинцами прибыл серьёзный и долгожданный десант: глава фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, глава районной администрации Олег Федосов.

Жители дома определили место, где будет располагаться площадка - в неё войдут детский игровой комплекс со спортивным оборудованием и качели. Установить её пообещали уже через несколько недель. Отдельный больной вопрос - обустройство парковочного пространства.

Так же жителям рассказали и о дальнейших перспективах благоустройства придомовой территории в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Окончательное решение будет принято на общем собрании жителей в ближайшие дни.














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