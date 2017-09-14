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14.09.2017 16:46 Туляки смогут поклониться мощам более 50 новомучеников и исповедников Вести-Тула





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Торжественная встреча святыни состоится в Туле сегодня в 17 часов у стен Всехсвятского кафедрального собора. На поклонение будут принесены частицы нетленных мощей священников и мирян, принявших мученическую смерть и пострадавших за веру в постреволюционные годы. Частицы мощей пробудут в Туле до 25 сентября.



У туляков появилась уникальная возможность поклониться ковчегу со святыми мощами более 50 новомучеников и исповедников Русской православной церкви. В рамках программы мероприятий, посвященных столетию начала эпохи гонений на РПЦ, на территории Тульской епархии впервые будет пребывать ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников российских.Торжественная встреча святыни состоится в Туле сегодня в 17 часов у стен Всехсвятского кафедрального собора. На поклонение будут принесены частицы нетленных мощей священников и мирян, принявших мученическую смерть и пострадавших за веру в постреволюционные годы. Частицы мощей пробудут в Туле до 25 сентября.

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