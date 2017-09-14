НОВОСТИ | Общество







14.09.2017 16:19 Замминистра обороны приехал в Тулу проверить ход выполнения Гособоронзаказа Вести-Тула





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Глава Тульского региона Алексей Дюмин поблагодарил гостей за представившуюся возможность обсудить волнующие оборонщиков вопросы, а так же отметил, что наша оборонная промышленность сохраняет лидерство в области разработок и производства новых видов вооружения, которые во многом превосходят зарубежные аналоги.



По словам Дюмина, «сегодня также важно стремиться к снижению себестоимости выпускаемых изделий, но при этом непрерывно улучшать их тактико-технические характеристики, привлекать в отрасль лучших специалистов. Задача эта непростая, но считаем, что выполнимая. Правительство Тульской области постоянно находится в диалоге с оборонными предприятиями, в результате тесного взаимодействия были отработаны актуальные темы для сегодняшнего обсуждения: переход на долгосрочные контракты поставок военной техники, вхождение региона в пилотный проект по раздельному учёту результатов финансово-хозяйственной деятельности, освоение производства гражданской продукции н основе двойных технологий».



Предприятия Тульского оборонно-промышленного комплекса на особом счету у министерства обороны, подчеркивали собравшиеся. В первую очередь, потому что решают задачи по разработке, созданию и поставке в войска инновационного вооружения и высокоточной военной техники.



По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, «мы заинтересованы и будем сегодня обсуждать, как нам жить дальше – заключать длительные контракты. Наш приезд преследует две цели: сверить часы, что нас ожидает по концу года, как идёт ход выполнения текущих обязательств по Гособоронзаказу. Ситуация непростая. Мы находимся в преддверии принятия новой государственной программы вооружения, которая будет определять нашу жизнь на ближайшие десять лет».



Объём государственного заказа для предприятий Тульской оборонки неуклонно растет по 10-12 процентов в год на протяжении последних пяти лет. Такие цифры сегодня привёл заместитель министра обороны России Юрий Борисов на прошедшем в Туле совещании по развитию ОПК.Глава Тульского региона Алексей Дюмин поблагодарил гостей за представившуюся возможность обсудить волнующие оборонщиков вопросы, а так же отметил, что наша оборонная промышленность сохраняет лидерство в области разработок и производства новых видов вооружения, которые во многом превосходят зарубежные аналоги.По словам Дюмина, «сегодня также важно стремиться к снижению себестоимости выпускаемых изделий, но при этом непрерывно улучшать их тактико-технические характеристики, привлекать в отрасль лучших специалистов. Задача эта непростая, но считаем, что выполнимая. Правительство Тульской области постоянно находится в диалоге с оборонными предприятиями, в результате тесного взаимодействия были отработаны актуальные темы для сегодняшнего обсуждения: переход на долгосрочные контракты поставок военной техники, вхождение региона в пилотный проект по раздельному учёту результатов финансово-хозяйственной деятельности, освоение производства гражданской продукции н основе двойных технологий».Предприятия Тульского оборонно-промышленного комплекса на особом счету у министерства обороны, подчеркивали собравшиеся. В первую очередь, потому что решают задачи по разработке, созданию и поставке в войска инновационного вооружения и высокоточной военной техники.По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, «мы заинтересованы и будем сегодня обсуждать, как нам жить дальше – заключать длительные контракты. Наш приезд преследует две цели: сверить часы, что нас ожидает по концу года, как идёт ход выполнения текущих обязательств по Гособоронзаказу. Ситуация непростая. Мы находимся в преддверии принятия новой государственной программы вооружения, которая будет определять нашу жизнь на ближайшие десять лет».





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